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Родионова Варвара Максимова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Родионова Варвара Максимова
Тип записи
о рождении
Номер записи
840-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.01.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
06.01.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Меркулов Иоанн Сергеев
Отец - Меркулов Сергей Афанасьев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Меркулова Вера Максимова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Королев Никанор Максимов, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Родионова Варвара Максимова, крестьянская жена (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Родионов Максим Алексеев, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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