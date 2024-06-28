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Иванушкина Феодосия Николаева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Иванушкина Феодосия Николаева
Тип записи
о рождении
Номер записи
836-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.12.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь-девица
Нас. пункт приписки
с. Кузьменки, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
25.12.1914
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 472
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Лаврова Татьяна Григорьева
Отец - Лавров Григорий Александров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Лаврова Анастасия Васильева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Васильев Иван Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Иванушкина Феодосия Николаева, дочь-девица (с. Кузьменки, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Иванушкин Николай Петров, крестьянин (с. Кузьменки, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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