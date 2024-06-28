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Азарушин Петр Федоров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Азарушин Петр Федоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
829-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.11.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
06.11.1914
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 470
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Азарушина Екатерина Петрова
Отец - Азарушин Петр Федоров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Азарушина Параскева Димитриева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Родионова Феодосия Авраамова, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Семушкин Илья Давидов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Родионов Димитрий Ананьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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