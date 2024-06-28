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Соколов Сергей Макариев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Соколов Сергей Макариев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
821-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.09.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
27.09.1914
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 467
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Соколов Сергей Макариев
Отец - Соколов Макарий Никитин, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Соколова Параскева Семенова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Коршунков Павел Петров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кочеткова Евфимия Феодосьева, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кочетков Иван Сергеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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