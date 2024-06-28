Клопова Александра Николаева
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Клопова Александра Николаева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 806-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 04.04.1914
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- дочь-девица
- Нас. пункт приписки
- с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 05.04.1914
- Священнослужители
- заштатный священний Алексей Введенский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 463
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Клопова Ирина Иванова
Отец - Клопов Иван Николаев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Клопова Наталия Леонтьева (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Безменов Федор Антонов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Клопова Александра Николаева, дочь-девица (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Клопов Николай Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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