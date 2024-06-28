Панасюк Сергей Николаев
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Панасюк Сергей Николаев
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 780-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 05.10.1913
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Нас. пункт приписки
- с. Рудка, Княгининская вол., Дубенский у., Волынская губ.
- Дата крещения
- 06.10.1913
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 55
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Панасюк Сергей Николаев
Отец - Панасюк Николай Дамианов, крестьянин (с. Рудка, Княгининская вол., Дубенский у., Волынская губ.)
Мать - Панасюк Наталия Федорова (с. Рудка, Княгининская вол., Дубенский у., Волынская губ.)
Воспр. - Демченко Наталия Иванова, крестьянка (с. Рудка, Княгининская вол., Дубенский у., Волынская губ.)
Воспр. - Панасюк Емельян Прокопьев, крестьянин (с. Рудка, Княгининская вол., Дубенский у., Волынская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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