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Иванов Владимир Корнилиев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Иванов Владимир Корнилиев
Тип записи
о рождении
Номер записи
776-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.09.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
19.09.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 54
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Иванова Елена Владимирова
Отец - Иванов Владимир Корнилиев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Иванова Параскева Флегонтова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Иванов Семен Алексеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Шевелева Параскева Карпова, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Шевелев Иосиф Терентьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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