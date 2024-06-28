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Григорьев Евграф Григорьев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Григорьев Евграф Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
766-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.05.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нижняя Баланда, Старо-Мокшинская вол., Чистопольский у., Казанская губ.
Дата крещения
10.05.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 51
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Григорьева Пелагея Евграфова
Отец - Григорьев Евграф Григорьев, крестьянин (д. Нижняя Баланда, Старо-Мокшинская вол., Чистопольский у., Казанская губ.)
Мать - Григорьева Евфросиния Спиридонова (д. Нижняя Баланда, Старо-Мокшинская вол., Чистопольский у., Казанская губ.)
Воспр. - Иванушкин Ананий Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Родионова Параскева Федорова, крестьянская девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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