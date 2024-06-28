Меркулов Василий Зотиков
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Меркулов Василий Зотиков
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 765-р
- Роль персоны
- Упомянутый в записи
- Дата события
- 04.05.1913
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 05.05.1913
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 51
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Максимов Николай Арсениев
Отец - Максимов Арсений Адрианов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Максимова Евдокия Яковлева (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Безменов Семен Ильин, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Меркулова Евгения Никитина, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Меркулов Василий Зотиков, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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