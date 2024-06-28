Кадыкова Агрипина Аристархова
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Кадыкова Агрипина Аристархова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 757-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 13.03.1913
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянская жена
- Нас. пункт приписки
- с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 14.03.1913
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 49
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Гагин Алексей Иванов
Отец - Гагин Иван Авраамов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Гагина Мария Иродионова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кадыкова Агрипина Аристархова, крестьянская жена (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Фомичев Николай Сергеев, мещанин (г. Лихвин, Лихвинский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кадыков Георгий Тимофеев, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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