Евфросиния Феофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвфросиния Феофанова

Евфросиния Феофанова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Евфросиния Феофанова
Тип записи
о рождении
Номер записи
744-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.01.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
20.01.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 46
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Хохлова Ксения Федорова
Отец - Хохлов Федор Тимофеев, крестьянин (д. Щелево, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Хохлова Надежда Сергеева (д. Щелево, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Евфросиния Феофанова, крестьянка (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Шутов Димитрий Петров, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close