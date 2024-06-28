Жлобицкий Константин Николаев
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Жлобицкий Константин Николаев
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 712-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 20.05.1912
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Нас. пункт приписки
- с. Охматков, Княгининская вол., Дубенский у., Волынская губ.
- Дата крещения
- 21.05.1912
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 5 (144)
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Жлобицкий Константин Николаев
Отец - Жлобицкий Николай Михайлов, крестьянин (с. Охматков, Княгининская вол., Дубенский у., Волынская губ.)
Мать - Жлобицкая София Григорьева (с. Охматков, Княгининская вол., Дубенский у., Волынская губ.)
Воспр. - Бойташук Анастасия Иванова, крестьянская жена (д. Покровка, Кривичской волости вол., Холмскогоа у., Люблинская губ.)
Воспр. - Панасюк Емельян Прокопьев, крестьянин (с. Рудка, Княгининская вол., Дубенский у., Волынская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Бойташук Фома Дамианов, крестьянин (д. Покровка, Кривичской волости вол., Холмскогоа у., Люблинская губ.)
- Комментарий наборщика
- отправлен запрос на добавление НП Покровка
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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