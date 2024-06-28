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Коршункова Ксения Павлова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Коршункова Ксения Павлова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
696-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.01.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
15.01.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 2 (141)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Коршункова Ксения Павлова
Отец - Коршунков Павел Петров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Коршункова Ирина Петрова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Азарушин Николай Мартинов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кочеткова Фекла Калинникова, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кочетков Антон Авраамов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Примечание: Близнецы
Примечание / Дополнительно
Близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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