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Казакова Татьяна Николаева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Казакова Татьяна Николаева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
694-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.01.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
12.01.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 2 (141)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Казакова Татьяна Николаева
Отец - Казаков Николай Васильев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Казакова Варвара Матвеева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Богданов Владимир Константинов, землевладелец (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Борисова Юлиания Викентьева, мещанка (г. Брянск, Брянский у., Орловская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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