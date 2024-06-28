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Черников Михаил Григорьев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Черников Михаил Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
691-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
10.12.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
приходской священник
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
11.12.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 405
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Михайлина Анастасия Федорова
Отец - Михайлин Федор Стефанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Михайлина Анна Георгиева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Михайлин Димитрий Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Черникова Лидия Петрова, жена приходского священника (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Черников Михаил Григорьев, приходской священник (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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