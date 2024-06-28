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Коновалова Екатерина Федорова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Коновалова Екатерина Федорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
660-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.06.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
03.06.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 399
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Коновалова Агриппина Николаева
Отец - Коновалов Николай Игнатиев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Коновалова Екатерина Федорова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Максимов Михаил Александров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Титова Мария Михайлова, жена Губернского секретаря
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Титов Василий Авраамов, Губернский секретарь
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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