Кривовский Семен Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривовский Семен Яковлев

Кривовский Семен Яковлев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кривовский Семен Яковлев
Тип записи
о рождении
Номер записи
645-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
15.03.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Щелево, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
16.03.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 396
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Семушкин Кирилл Ильин
Отец - Семушкин Илья Давидов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Семушкина Евдокия Федорова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Гагин Матвей Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кривовская Мария Давидова, крестьянская жена (д. Щелево, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кривовский Семен Яковлев, крестьянин (д. Щелево, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close