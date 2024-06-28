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Аверьянов Стефан Михайлов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Аверьянов Стефан Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
633-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.01.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
16.01.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 394
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Иванушкина Ксения Петрова
Отец - Иванушкин Петр Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Иванушкина Евфросиния Алексеева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Аверьянов Стефан Михайлов, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Гагина Евгения Сергеева, дочь-девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Гагин Сергей Гаврилов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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