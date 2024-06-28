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Жучков Евдоким Захаров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Жучков Евдоким Захаров
Тип записи
о смерти
Номер записи
425-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
03.05.1908
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 471
Полная запись МК
Счёт умерших: 11 жен
Умерш. - Жучкова Анна Евдокимова, крестьянская дочь (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Жучков Евдоким Захаров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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