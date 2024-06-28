Еремин Иоанн Васильев
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Еремин Иоанн Васильев
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 416-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 22.03.1908
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. пункт приписки
- д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата смерти
- 22.03.1908
- Возраст (лет)
- 1
- Возраст (месяцев)
- 6
- Причина смерти
- от коклюша
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 470
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 7 муж
Умерш. - Еремин Иоанн Васильев, крестьянский сын (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Еремин Василий Аристархов, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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