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Строкова Васса Анисимова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Строкова Васса Анисимова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
247-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
13.12.1904
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь-девица
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
13.12.1904
Возраст (лет)
9
Причина смерти
от дифтерита
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Михаил Сретенский; Совершал погребение: приходской священник Михаил Соколов , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 421
Полная запись МК
Счёт умерших: 27 жен
Умерш. - Строкова Васса Анисимова, дочь-девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Строков Анисим, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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