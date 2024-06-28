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Гагин Иван Гаврилов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Гагин Иван Гаврилов
Тип записи
о смерти
Номер записи
245-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
10.12.1904
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Соколов , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 420
Полная запись МК
Счёт умерших: 25 жен
Умерш. - Гагина Матрона Иванова, крестьянская дочь (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Гагин Иван Гаврилов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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