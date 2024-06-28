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Привезенцева Евдокия Евфимиева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Привезенцева Евдокия Евфимиева
Тип записи
о смерти
Номер записи
223-с
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
21.06.1904
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Соколов , псаломщик Виктор Реутов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 416
Полная запись МК
Счёт умерших: 15 жен
Умерш. - Привезенцева Татьяна, дочь-девица (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать умерш. - Привезенцева Евдокия Евфимиева, крестьянская вдова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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