Клопова Феоктиста Павлова
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Клопова Феоктиста Павлова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 206-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 09.02.1904
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянская жена
- Нас. пункт приписки
- с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата смерти
- 09.02.1904
- Возраст (лет)
- 44
- Причина смерти
- от удара
- Священнослужители
- Исповедывал: приходской священник Михаил Сретенский; Совершал погребение: приходской священник Михаил Соколов , псаломщик Виктор Реутов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 413
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 4 жен
Умерш. - Клопова Феоктиста Павлова, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Муж умерш. - Клопов Никифор Иванов, крестьянин собственник (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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