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Абрамова Мария Петрова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Абрамова Мария Петрова
Тип записи
о смерти
Номер записи
136-с
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
17.06.1902
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Сретенский , псаломщик Виктор Реутов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 401
Полная запись МК
Счёт умерших: 14 жен
Умерш. - Абрамова Любовь, крестьянская дочь (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать умерш. - Абрамова Мария Петрова, крестьянская вдова (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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