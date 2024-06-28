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Лебедев Александр

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Лебедев Александр
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
75-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
01.07.1907
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
надворный советник, учитель
Нас. пункт приписки
г. Зарайск, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
01.07.1907
Священнослужители
приходской священник Николай Воскресенский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 28
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Масютин Николай Ильин, потомственный дворянин (д. Животово, Спасская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лебедева Анна Александрова, дочь надворного советника (г. Зарайск, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Лебедев Александр, надворный советник, учитель (г. Зарайск, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Лебедев Николай Александрович, потомственный дворянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сазонов Николай Андреев, мещанин (г. Алексин, Алексинский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Лебедев Николай Александрович, потомственный дворянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Богданов Леонид Константинович, сын канцелярского служителя (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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