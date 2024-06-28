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Шевелев Галактион Львов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Шевелев Галактион Львов
Тип записи
о браке
Номер записи
74-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
27.05.1907
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.05.1907
Священнослужители
приходской священник Николай Воскресенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 28
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Шевелев Федор Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Жиркова Анисия Антонова, дочь-девица (д. Новоселка, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Жирков Антон Петров, крестьянин (д. Новоселка, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Шарончиков Антон Иванов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Шевелев Артемий Алексеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Шевелев Галактион Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Егор Семенов, крестьянин (с. Кулешово, Кулешовская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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