Шевелев Галактион Львов
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Шевелев Галактион Львов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 74-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 27.05.1907
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 27.05.1907
- Священнослужители
- приходской священник Николай Воскресенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 28
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Шевелев Федор Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Жиркова Анисия Антонова, дочь-девица (д. Новоселка, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Жирков Антон Петров, крестьянин (д. Новоселка, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Шарончиков Антон Иванов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Шевелев Артемий Алексеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Шевелев Галактион Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Егор Семенов, крестьянин (с. Кулешово, Кулешовская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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