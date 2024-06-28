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Иванушкина Варвара Васильева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Иванушкина Варвара Васильева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
72-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
24.01.1907
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь-девица
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
24.01.1907
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Николай Воскресенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 27
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Данилушкин Василий Феофанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Иванушкина Варвара Васильева, дочь-девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Иванушкин Василий Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Ларин Митрофан Несторов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мосин Петр Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иванушкин Петр Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Гагин Феодул Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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