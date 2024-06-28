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Акимов Николай Тимофеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Акимов Николай Тимофеев
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
60-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
09.01.1906
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Кузьменки, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
09.01.1906
Священнослужители
приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 22
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Лавров Григорий Александров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Акимова Василиса Николаева, крестьянская девица (с. Кузьменки, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Акимов Николай Тимофеев, крестьянин (с. Кузьменки, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Гагин Никита Алексеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Лавров Федор Сергеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Антонов Семен Григорьев, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кусков Козьма Григорьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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