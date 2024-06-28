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Сигов Иоанн Корнилиев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Сигов Иоанн Корнилиев
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
54-б
Роль персоны
Жених
Дата события
06.06.1905
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
06.06.1905
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 20
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Сигов Иоанн Корнилиев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Казенкова Анастасия Моисеева, крестьянская девица (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кулешов Василий Максимов, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кочетков Сергей Авраамов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Казенков Василий Моисеев, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кулешов Иван Васильев, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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