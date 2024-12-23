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Новоселова Анна Евлампиевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Новоселова Анна Евлампиевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
361-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.01.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
01.02.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 9
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Новоселова Анна Евлампиевна
Отец - Новоселов Евлампий Иванович, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Новоселова Агрипина Даниловна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Георгий Данилович Терехов, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Евлампьевна Христолюбова, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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