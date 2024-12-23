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Лоза Иван Никитич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Лоза Иван Никитич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
235-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.09.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
28.09.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 37
Полная запись МК
Счёт родившихся: 230 муж
Урожд. - Лоза Иван Никитич
Отец - Лоза Никита Яковлевич, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Лоза Агрипина Мироновна (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Кузминична Стадниченко, крестьянская жена (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Павел Петрович Макушенко, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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