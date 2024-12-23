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Евдокия Фёдоровна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Евдокия Фёдоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
04-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.01.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
03.01.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Бахирев Василий
Мать - Евдокия Фёдоровна, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Андрей Филимонович Слуднов, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Наталья Трифоновна Серюкова, крестьянская жена (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Имя отца не видно на сгибе
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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