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Василий Фёдорович Михеев

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Василий Фёдорович Михеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
03-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.01.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Карбыза, Мало-красноярская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
02.01.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Дороненков Василий Алексеевич
Отец - Дороненков Алексей Иванович, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Дороненкова Агрипина Ивановна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Кондратьевна Созонтова, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Фёдорович Михеев, крестьянин (с. Карбыза, Мало-красноярская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Имя отца плохо читается на сгибе
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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