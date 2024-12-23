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Дороненкова Агрипина Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Дороненкова Агрипина Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
03-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.01.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
02.01.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Дороненков Василий Алексеевич
Отец - Дороненков Алексей Иванович, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Дороненкова Агрипина Ивановна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Кондратьевна Созонтова, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Фёдорович Михеев, крестьянин (с. Карбыза, Мало-красноярская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Имя отца плохо читается на сгибе
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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