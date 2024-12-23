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Андр Матвей Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Андр Матвей Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
02-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.01.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Христьянка, Локтинская вол., Тюкалинский у., Тобольская губ.
Дата крещения
01.01.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Андр Василий Матвеевич
Отец - Андр Матвей Петрович, крестьянин (д. Христьянка, Локтинская вол., Тюкалинский у., Тобольская губ.)
Мать - Андр Александра Александровна (д. Христьянка, Локтинская вол., Тюкалинский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Агафья Тимофеевна Ципина, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Иванович Иванов, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилию отца не разобрать полностью на сгибе.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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