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Чалый Мелания Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Чалый Мелания Дмитриевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
01-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
31.12.1899
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
01.01.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Чалый Мелания Дмитриевна
Отец - Чалый Дмитрий Иванович, крестьянин (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Чалый Акулина Григорьевна (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Константин Павлович Пальчик, крестьянин (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мавра Петровна Свириденко, крестьянская жена (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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