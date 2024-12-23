Запысова Елена Степановна
Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
- ФИО
- Запысова Елена Степановна
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 05-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 25.01.1839
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Новосильский
- Место прихода
- Дичня
- Статус персоны
- дочь девица умершего казенного крестьянина
- Нас. пункт приписки
- сл. Зарецкая, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 25.01.1839
- Возраст (лет)
- 20
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1054, лист: 179
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Шепилов Андрей Иванович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Запысова Елена Степановна, дочь девица умершего казенного крестьянина (сл. Зарецкая, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Запысов Степан Тимофеевич, умерший казенный крестьянин (сл. Зарецкая, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Тихонов Ефим Ерофеевич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Тихонов Корнил Ерофеевич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Шепилов Матвей Андреевич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Запысов Степан Степанович, казенного ведомства крестьянин (сл. Зарецкая, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Зипунов Дмитрий Петрович, казенного ведомства крестьянин (сл. Зарецкая, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Еленой Томиной
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