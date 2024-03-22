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Никита

Из справочника
Метрические книги д. Бохино прихода с. Камынино-Покровское за 1800-1919 годы
ФИО
Никита
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
350-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.09.1873
Место прихода
Москва
Нас. пункт приписки
д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМ (Москва), ф.203, оп.780, д.1201, лист: 190
Полная запись МК
Счёт родившихся: ? муж
Урожд. - Никита
Мать - Наталья Федорова, крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Воспр. - Илья Никитин, крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Воспр. - Наталья Семенова, крестьянка (сл. Старострелецкая, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Рычко

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