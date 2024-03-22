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Петр Гаврилов

Из справочника
Метрические книги д. Бохино прихода с. Камынино-Покровское за 1800-1919 годы
ФИО
Петр Гаврилов
Тип записи
о рождении
Номер записи
341-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.10.1872
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Крапивенский
Место прихода
Камынино
Статус персоны
временно обязанный крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.
Дата крещения
01.10.1872
Священнослужители
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1010, лист: 187
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Пелагея Петрова
Отец - Петр Гаврилов, временно обязанный крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Мать - Марина Лукьянова (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Воспр. - Иван Дмитриев, временно обязанный крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Воспр. - Мария Павлова, крестьянская жена (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж восприемника № 2, Трофим Федоров, временно обязанный крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Рычко

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