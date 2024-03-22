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Чевардин Алексей (незак. ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардин Алексей (незак. ?)
Тип записи
о рождении
Номер записи
11812
Роль персоны
Урожд.
Дата события
31.03.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
31.03.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Чевардин Алексей (незак. ?)
Воспр. - Напалкова Антонина Васильевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Чевардин Александр Иванович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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