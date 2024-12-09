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Соколова Валентина Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Соколова Валентина Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11548
Роль персоны
Урожд.
Дата события
31.01.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
31.01.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Соколова Валентина Васильевна
Отец - Соколов Василий Лаврович, гражданин (Симский завод)
Мать - Соколова Мария Васильевна
Воспр. - Пьянова Евдокия Лавровна, вдова гражданина (Симский завод)
Воспр. - Соколов Николай Осипович (ФО - ?), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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