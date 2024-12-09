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Карякин Иван Константинович (Корякин)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Карякин Иван Константинович (Корякин)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10909
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.08.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
22.08.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Карякин Иван Константинович (Корякин)
Отец - Карякин Константин Федорович (Корякин), гражданин (Симский завод)
Мать - Карякина Евдокия Васильевна (Корякина)
Воспр. - Комлева Зоя Александровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Масленников Николай Гаврилович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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