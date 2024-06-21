Пьянов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПьянов Петр Васильевич

Пьянов Петр Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пьянов Петр Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6678
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.08.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
24.08.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Пьянов Петр Васильевич
Отец - Пьянов Василий Семенович, запасной унтер офицер (Симский завод)
Мать - Пьянова Ирина Ивановна
Воспр. - Субботин Андрей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Субботина Екатерина Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
23.08.1903
19.11.1973
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close