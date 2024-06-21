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Щербинин Михаил Максимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Щербинин Михаил Максимович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7311
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
19.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Щербинин Михаил Максимович
Отец - Щербинин Максим Никитич, запасной рядовой (Златоустовский уезд Сикиазская вол. с. Озерское)
Мать - Щербинина Евдокия Федоровна
Воспр. - Шевалдин Василий Федорович (младший), мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Щербинина Пеланея Максимовна, дочь солдата (Златоустовский уезд Сикиазская вол. с. Озерское)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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