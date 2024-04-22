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Созонтов Федор Папович

Из справочника
Кладбище п.Юг
ФИО
Созонтов Федор Папович
Пол
муж
Номер погребения
1
Номер в погребении
1
Год индексации
2023
Область
Пермский край
Район
Пермский район
Место
п. Юг
Полное наименование места погоста
п. Юг, Пермский район, Пермский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище п.Юг
Номер захоронения (условный): 1
01 | Созонтов Федор Папович ??
02 | Созонтова Прасковья Ивановна ? - 04.12.1953
03 | Созонтов Николай Папович 1889 - 1972
04 | Созонтова Евгения Андреевна 06.01.1892 - 05.03.1970
05 | Созонтов Александр Папович 26.05.1892 - 28.05.1967
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Докучаевой

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