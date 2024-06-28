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Богданов Павел Андреевич

Из справочника
Кладбище с. Боровское Алтайского края
ФИО
Богданов Павел Андреевич
Дата рождения
1922
Дата смерти
1991
Номер погребения
397
Номер в погребении
1
Год индексации
2020
Нас.пункт нахождения кладбища
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Область
Алтайский край
Район
Алейский муниципальный район
Место
с. Боровское
Полное наименование места погоста
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Боровское Алтайского края
Номер захоронения (условный): 397
Богданов Павел Андреевич 1922 - 1991
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Источник
Индексация данных проведена Администрацией Боровского сельсовета

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1922
1991
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
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