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Агажанов Леонтий Николаевич

Из справочника
Кладбище с. Аксукент, Казахстан
ФИО
Агажанов Леонтий Николаевич
Пол
муж
Дата рождения
1928
Дата смерти
1958
Номер погребения
362
Номер в погребении
1
Год индексации
2023
Область
Туркестанская
Район
Сайрамский
Место
с. Аксукент
Полное наименование места погоста
с. Аксукент, Сайрамский р-н, Туркестанская обл., Республика Казахстан
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Аксукент, Казахстан
Номер захоронения (условный): 362
01 | Агажанов Леонтий Николаевич 1928 - 1958
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Источник
Индексация данных проведена Артуром Головановым

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