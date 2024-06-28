Антоненко С.Н.
Из справочника
Кладбище с. Аксукент, Казахстан
- ФИО
- Антоненко С.Н.
- Дата рождения
- 1878
- Дата смерти
- 19.10.1972
- Номер погребения
- 335
- Номер в погребении
- 1
- Фотография (наличие, описание)
- без фото
- Ссылки на фото
- Фото 1
- Год индексации
- 2023
- Область
- Туркестанская
- Район
- Сайрамский
- Место
- с. Аксукент
- Полное наименование места погоста
- с. Аксукент, Сайрамский р-н, Туркестанская обл., Республика Казахстан
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище с. Аксукент, Казахстан
Номер захоронения (условный): 335
01 | Антоненко С.Н. 1878 - 19.10.1972
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- Источник
- Индексация данных проведена Артуром Головановым
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