Погорелый Д.П.
Из справочника
Кладбище с. Аксукент, Казахстан
- ФИО
- Погорелый Д.П.
- Пол
- муж
- Информация о надгробии
- Воинам Советской Армии погибшим при исполнении служебных обязанностей в период Великой отечественной войны 1941-1945гг.
- Номер погребения
- 94
- Номер в погребении
- 1
- Фотография (наличие, описание)
- без фото
- Ссылки на фото
- Фото 1
- Год индексации
- 2023
- Область
- Туркестанская
- Район
- Сайрамский
- Место
- с. Аксукент
- Полное наименование места погоста
- с. Аксукент, Сайрамский р-н, Туркестанская обл., Республика Казахстан
- Полная информация о погребении
- Наименование: Кладбище с. Аксукент, Казахстан
Номер захоронения (условный): 94
01 | Погорелый Д.П. ??
02 | Бардюк Я.И. ??
03 | Качкалов П.Т. ??
04 | Красулин В.П. ??
05 | Абдуллаев Х. ??
06 | Симаков А.А. ??
07 | Жарко Ф.М. ??
08 | Есюков А.В. ??
09 | Жук М.М. ??
10 | Крюков И.И. ??
11 | Щелок Б.Ф. ??
Примечание: Воинам Советской Армии погибшим при исполнении служебных обязанностей в период Великой отечественной войны 1941-1945гг.
- Дополнительная информация
- Воинам Советской Армии погибшим при исполнении служебных обязанностей в период Великой отечественной войны 1941-1945гг.
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- Источник
- Индексация данных проведена Артуром Головановым
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